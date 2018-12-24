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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
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Из Челябинска планируют запустить прямой авиарейс во Вьетнам
24.12.2018 г. 14:35
Фото с сайта pixabay.com
Власти Челябинской области и Вьетнама проработают вопрос прямого регулярного авиасообщения.
Борис Дубровский предложил генконсулу Вьетнама Нго Фыонг Нги рассмотреть возможность открытия прямого авиарейса из Челябинска во Вьетнам. По словам губернатора, турпоток южноуральцев в республику растет с каждым годом. «Надо вместе проработать вопрос открытия прямого рейса на регулярной основе, позаботиться о том, чтобы челябинские туристы летали к вам напрямую», — заявил Борис Дубровский.
Нго Фыонг Нги поддержал предложение главы региона. За 11 месяцев этого года Вьетнам посетили более 500 тыс. южноуральцев, отметил дипломат. Ожидается, что в 2019-м это число возрастет до 600 тыс. человек.
Фото с сайта pixabay.com
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