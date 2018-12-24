Из Челябинска планируют запустить прямой авиарейс во Вьетнам

Фото с сайта pixabay.com

Власти Челябинской области и Вьетнама проработают вопрос прямого регулярного авиасообщения.

Борис Дубровский предложил генконсулу Вьетнама Нго Фыонг Нги рассмотреть возможность открытия прямого авиарейса из Челябинска во Вьетнам. По словам губернатора, турпоток южноуральцев в республику растет с каждым годом. «Надо вместе проработать вопрос открытия прямого рейса на регулярной основе, позаботиться о том, чтобы челябинские туристы летали к вам напрямую», — заявил Борис Дубровский.

Нго Фыонг Нги поддержал предложение главы региона. За 11 месяцев этого года Вьетнам посетили более 500 тыс. южноуральцев, отметил дипломат. Ожидается, что в 2019-м это число возрастет до 600 тыс. человек.

Фото с сайта pixabay.com





Все новости за 24.12.2018 г.»