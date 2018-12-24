В ВККС рекомендовали Вячеслава Малашковца на должность председателя челябинского облсуда

Фото с сайта chel-oblsud.ru

Высшая квалификационная коллегия судей определила кандидатуру нового руководителя челябинского областного суда.

Члены комиссии рекомендовали к назначению заместителя председателя облсуда Вячеслава Малашковца, который с октября исполнял обязанности руководителя. Кандидат был безальтернативным – никто, кроме него, не подал заявление на конкурс. Нового председателя челябинского областного суда своим указом должен назначить президент.

Предыдущего главу областного суда Сергея Минина Владимир Путин в сентябре назначил председателем Седьмого кассационного суда в Челябинске. Новая инстанция станет главной для судов всего Урала. Она начнет работу в октябре 2019 года.

Фото с сайта chel-oblsud.ru

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