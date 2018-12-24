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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
В ресторане Челябинска пьяный мужчина с пистолетом угрожал официанту
24.12.2018 г. 13:36
В Челябинске сотрудники Росгвардии обезвредили вооруженного мужчину.
Все произошло ночью, 23 декабря, в одном из ресторанов на проспекте Ленина. Администратор заведения сообщила росгвардейцам о пьяном дебошире. По ее словам, пьяный гость приставал к посетителям, а когда официант принес счет, молча вытащил пистолет, взвел курок и положил оружие на стол.
Росгвардейцы подошли к мужчине, который уже оделся и собрался уходить. Он резко потянулся к внутреннему карману, чтобы вытащить из него пистолет. Сотрудники Росгвардии обезоружили и задержали мужчину. Им оказался 49-летний челябинец.
Правоохранители изъяли травматический пистолет и пять патронов к нему. Задержанного передали полицейским, сообщили в пресс-службе регионального отделения Росгвардии.
Фото с сайта rosgvard.ru
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