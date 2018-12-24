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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
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В Челябинске вынесли приговор бизнесмену по делу о передаче взятки бывшему топ-менеджеру «Ростелекома»
24.12.2018 г. 13:05
Фото с сайта amur.info
В Челябинской области руководителя коммерческой организации осудили за коррупцию.
Суд установил, что в 2015 году директор ООО «Перспектива» выступил посредником при передаче взятки начальнику структурного подразделения челябинского филиала «Ростелекома». Ее сумма составила 2,4 млн рублей. Деньги передавали за победу фирмы ООО «Ланит-Урал» в конкурсе на поставку оборудования для проекта «Безопасный город. Челябинск».
Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Бизнесмена приговорили к четырем годам двум месяцам колонии строгого режима и штрафу в 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта amur.info
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