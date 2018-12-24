Челябинец пожаловался Путину на дорожников, которые затянули ремонт мостов на трассе

Фото с сайта lifetambov.ru

Затянувшийся ремонт мостов на трассе Челябинск-Троицк стал причиной обращения к президенту.

В письме главе государства челябинец Александр Лебедев пожаловался на бездействие дорожников на двух ремонтируемых объектах – в Увельском и Троицком районах. По словам автора обращения, там с апреля фактически не ведется никаких работ, отсутствует техника, на участках возникают пробки и аварийные ситуации. Вместо ремонта мостов челябинец попросил Владимира Путина дать поручение расширить 17-километровый участок дороги от Еманжелинска до Южноуральска.

Работы на объектах ведет подрядчик управления федеральных дорог «Южный Урал». Пресс-секретарь ведомства Татьяна Денисова пояснила корреспонденту «Челябинского эха», что ремонт затянулся из-за длительного согласования плана работ с РЖД – один из мостов пролегает через железную дорогу.

«Затруднения были связаны с координацией работы наших подрядчиков и работы РЖД, потому что там один из мостов – путепровод через железную дорогу и ход работ затрудняло согласование времени их проведения. Там идет полная замена всех несущих конструкций, иначе строить нет никакой возможности и все осложняется тем, что РЖД продолжает двигаться, а мы не можем вести работы одновременно когда идут поезда», - пояснила Татьяна Денисова.

Сейчас сезонный этап реконструкции завершен – возобновятся работы весной. По словам Татьяны Денисовой, объекты предполагается сдать в сентябре 2019 года.

Скриншот письма Александра Лебедева

Все новости за 24.12.2018 г.»