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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
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Челябинскую школу отправили на досрочные каникулы из-за вспышки кишечной инфекции
24.12.2018 г. 12:41
Фото с сайта infovoronezh.ru
Региональное управление Роспотребнадзора проводит расследование в гимназии № 10 после вспышки кишечной инфекции.
Вспышка инфекции произошла в гимназии № 10 на минувшей неделе. Ученики начальных классов попали в больницу с рвотой, диареей и высокой температурой. Учащихся гимназии отправили на досрочные каникулы.
В помещениях проводится дезинфекция. Эксперты Роспотребнадзора взяли пробы у сотрудников пищеблока, чтобы провести исследования на наличие возбудителей кишечных инфекций, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта infovoronezh.ru
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