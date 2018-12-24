Челябинскую школу отправили на досрочные каникулы из-за вспышки кишечной инфекции

Фото с сайта infovoronezh.ru

Региональное управление Роспотребнадзора проводит расследование в гимназии № 10 после вспышки кишечной инфекции.

Вспышка инфекции произошла в гимназии № 10 на минувшей неделе. Ученики начальных классов попали в больницу с рвотой, диареей и высокой температурой. Учащихся гимназии отправили на досрочные каникулы.

В помещениях проводится дезинфекция. Эксперты Роспотребнадзора взяли пробы у сотрудников пищеблока, чтобы провести исследования на наличие возбудителей кишечных инфекций, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта infovoronezh.ru

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