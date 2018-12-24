Челябинские дорожники на новогодних каникулах усилят работу по очистке улиц

Фото с сайта cheladmin.ru

Челябинская администрация в новогодние праздники перейдет на круглосуточное дежурство.

По словам вице-мэра Евгения Шинина, составлен график дежурств в праздничные дни, с 29 декабря по 9 января. Сейчас идут проверки систем оповещения и жизнеобеспечения, налаживается взаимодействие с МЧС и силовиками. Назначены ответственные дежурные во всех районах.

Врио главы администрации Владимир Елистратов поручил дорожникам усилить работу в период новогодних каникул. В предстоящую неделю ожидаются снегопады и морозы, вице-мэр обратил внимание на необходимость своевременной очистки улиц от снега.

Фото с сайта cheladmin.ru

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