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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
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Челябинские католики пригласили горожан на рождественскую ярмарку
24.12.2018 г. 11:23
Фото: Анастасия Богомолова
В Челябинской области начинается празднование католического Рождества.
Мероприятия пройдут вечером в понедельник, 24 декабря, в римско-католическом храме на улице 50-летия ВЛКСМ. Прихожан ждет небольшая рождественская ярмарка от католической благотворительной организации. В 22:00 начнется месса, после нее община и гости прихода соберутся на праздничное чаепитие. Вечером во вторник, 25 декабря, в храме состоится еще одно рождественское богослужение.
Празднование католического Рождества продлится восемь дней. За это время челябинские священники посетят филиалы прихода в Копейске, Коркино, Миассе, Златоусте, Магнитогорске и Ясных Полянах. Там они совершат богослужения для местных католиков.
Фото: Анастасия Богомолова
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