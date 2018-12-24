Челябинские католики пригласили горожан на рождественскую ярмарку

Фото: Анастасия Богомолова

В Челябинской области начинается празднование католического Рождества.

Мероприятия пройдут вечером в понедельник, 24 декабря, в римско-католическом храме на улице 50-летия ВЛКСМ. Прихожан ждет небольшая рождественская ярмарка от католической благотворительной организации. В 22:00 начнется месса, после нее община и гости прихода соберутся на праздничное чаепитие. Вечером во вторник, 25 декабря, в храме состоится еще одно рождественское богослужение.

Празднование католического Рождества продлится восемь дней. За это время челябинские священники посетят филиалы прихода в Копейске, Коркино, Миассе, Златоусте, Магнитогорске и Ясных Полянах. Там они совершат богослужения для местных католиков.

Фото: Анастасия Богомолова





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