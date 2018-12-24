В Челябинской области экс-директора коммунального предприятия будут судить за невыплату зарплаты

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Верхнеуральский райсуд рассмотрит уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам коммунального МУПа.

Обвинение предъявили бывшему директору муниципального предприятия «КомуналСервис». С мая по сентябрь 2017 года он задолжал деньги шестерым работникам. До этого присвоил 20 тыс. рублей из средств организации, причем руководитель заведомо знал о неблагоприятной финансовой ситуации на предприятии. В июне 2018 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Долги по зарплате были погашены после вмешательства прокуратуры лишь в сентябре 2018 года. По факту невыплаты денег возбуждено уголовное дело, оно направлено в суд на рассмотрение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото с сайта ptzgovorit.ru

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