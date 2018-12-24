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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
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В Челябинской области экс-директора коммунального предприятия будут судить за невыплату зарплаты
24.12.2018 г. 11:22
Фото с сайта ptzgovorit.ru
Верхнеуральский райсуд рассмотрит уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам коммунального МУПа.
Обвинение предъявили бывшему директору муниципального предприятия «КомуналСервис». С мая по сентябрь 2017 года он задолжал деньги шестерым работникам. До этого присвоил 20 тыс. рублей из средств организации, причем руководитель заведомо знал о неблагоприятной финансовой ситуации на предприятии. В июне 2018 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Долги по зарплате были погашены после вмешательства прокуратуры лишь в сентябре 2018 года. По факту невыплаты денег возбуждено уголовное дело, оно направлено в суд на рассмотрение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
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