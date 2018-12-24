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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
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В Парковом перенесли конечную остановку маршрутных такси
24.12.2018 г. 11:18
Фото с сайта cheladmin.ru
Маршруты общественного транспорта в Парковом по Бейвеля продлят до улицы профессора Благих.
На перекрестке двух улиц организовали новую разворотную площадку. Сейчас туда перенесли конечную маршрутов №17 и 48. В 2019 году там будут останавливаться маршрутные такси №12, 54, 68 и 96.
На новой площадке достаточно места для стоянки транспорта между рейсами, есть биотуалеты, контейнеры для мусора и кафе для водителей. В городской администрации подчеркнули, что от переноса конечной в значительной степени выиграли жильцы домов на Профессора Благих и Маршала Чуйкова – у них стало больше возможностей уехать на общественном транспорте в другие районы города.
Фото с сайта cheladmin.ru
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