В Парковом перенесли конечную остановку маршрутных такси

Фото с сайта cheladmin.ru

Маршруты общественного транспорта в Парковом по Бейвеля продлят до улицы профессора Благих.

На перекрестке двух улиц организовали новую разворотную площадку. Сейчас туда перенесли конечную маршрутов №17 и 48. В 2019 году там будут останавливаться маршрутные такси №12, 54, 68 и 96.

На новой площадке достаточно места для стоянки транспорта между рейсами, есть биотуалеты, контейнеры для мусора и кафе для водителей. В городской администрации подчеркнули, что от переноса конечной в значительной степени выиграли жильцы домов на Профессора Благих и Маршала Чуйкова – у них стало больше возможностей уехать на общественном транспорте в другие районы города.

Фото с сайта cheladmin.ru

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