Четырех южноуральцев будут судить за хищение иномарки

Фото с сайта ysia.ru

Прокуратура утвердила обвинение в отношении ранее судимых четверых жителей Челябинской области.

Разбойное нападение произошло днем 3 февраля в Копейске. Соучастники угрожали ножом и травматическим пистолетом и высказывали угрозы в адрес незнакомого местного жителя и членов его семьи. Южноуральцы похитили у мужчины автомобиль Nissan Liberty, а затем продали его. Стоимость машины составляла около 250 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия потерпевшему возместили ущерб. Южноуральцам грозит лишение свободы на срок до 15 лет, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта ysia.ru





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