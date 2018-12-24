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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
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Четырех южноуральцев будут судить за хищение иномарки
24.12.2018 г. 11:13
Фото с сайта ysia.ru
Прокуратура утвердила обвинение в отношении ранее судимых четверых жителей Челябинской области.
Разбойное нападение произошло днем 3 февраля в Копейске. Соучастники угрожали ножом и травматическим пистолетом и высказывали угрозы в адрес незнакомого местного жителя и членов его семьи. Южноуральцы похитили у мужчины автомобиль Nissan Liberty, а затем продали его. Стоимость машины составляла около 250 тыс. рублей.
В ходе предварительного следствия потерпевшему возместили ущерб. Южноуральцам грозит лишение свободы на срок до 15 лет, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта ysia.ru
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