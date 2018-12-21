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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
«Единая Россия» добивается проверки южноуральской больницы, где пациента после операции оставили на полу
21.12.2018 г. 16:14
К ситуации с южноуральцем, которого после операции поместили в нечеловеческие условия, подключилась «Единая Россия».
Вице-спикер областного Заксобрания Константин Захаров заявил, что будет добиваться ведомственной проверки усть-катавской медсанчасти, где находится пациент. «В каком бы состоянии не находился человек после операции, он не должен лежать на полу в грязи. Это вопиющий случай, который мы не намерены оставлять без внимания», - цитирует Константина Захарова пресс-служба «Единой России».
Инцидент получил огласку в четверг, 20 декабря. 18 декабря один из посетителей медучреждения заснял и выложил на YouTube видео с пациентом. Автор ролика рассказал, что молодого человека привезли из Челябинска в Усть-Катав после операции на голове (по всей видимости – трепанации черепа) и поместили вместо палаты в подсобное помещение. Мужчина неподвижно лежал на полу в куче разорванных матрасов, в каморке не было раковины и туалета.
Врачи рассказали, что после тяжелой травмы головы у него проявились приступы нервного возбуждения и дезориентация в пространстве. Беспорядок в палате он устроил сам - раковину в палате, сломал кровать, оборвал электропроводку и вырвал водопроводные трубы. Тогда больного временно поместили в подсобку.
Фото с сайта smolmed.ru
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