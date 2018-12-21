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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
Челябинского инвалида-колясочника, обвиняемого в содействии террористам, выпустили из СИЗО
21.12.2018 г. 15:41
Следствие не стало просить о продлении меры пресечения 45-летнему челябинцу-инвалиду первой группы.
Срок ареста мужчины истекает 23 декабря. За два дня до этого суд освободил его из-под стражи. В последнее время практически парализованный инвалид находился в больнице ГУФСИН. Теперь челябинец будет дожидаться суда под подпиской о невыезде.
45-летнего Амира Гилязова оперативники областного управления ФСБ арестовали в октябре. Ему предъявили обвинение в пособничестве террористической организации. По версии силовиков, в 2014 году он смонтировал и выложил в интернет видеоролик экстремистского содержания. Инвалида-колясочника с тяжелым генетическим заболеванием, из-за которого он не может самостоятельно передвигаться, отправили в СИЗО на два месяца. В ноябре апелляцию на меру пресечения подавала сторона защиты, под предлогом того, что за решеткой мужчина не может получать надлежащий уход. Суд ее отклонил.
Фото с сайта mediakuzbass.ru
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