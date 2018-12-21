Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта vnnews.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 15 по 21 декабря 2018 года.

Владимир Путин ответил на вопрос челябинского журналиста о мусоре

Корреспондент челябинского СМИ во время пресс-конференции президента спросила у Владимира Путина, когда в России появится культура раздельного сбора мусора.

Вопрос об утилизации отходов задала корреспондент ГТРК «Южный Урал» Яна Сконечная. «Ни в одном городе страны нет индустрии для сортировки и раздельного сбора мусора. У меня есть коллега, которая раздельно собирает отходы, но у нее вся квартира заставлена пакетами. Почему вопрос так сложно решить?» — обратилась к президенту журналист.

Фото с сайта kremlin.ru

«Ответ достаточно простой. Ситуация сложная, но ответ простой. Мы никогда этим не занимались. Десятилетиями с советских времен просто сбрасывали мусор в ямы. Никто не занимался никакой переработкой, никогда. Страна ежегодно продуцирует 70 миллионов тон мусора, и девать его некуда. А с развитием промышленности количество мусора увеличивается. В тихом океане целые острова площадью с Францию плавают. А у нас просто сбрасывается на свалки. Первое — нужно ликвидировать незаконные свалки, и второе — выстроить целую индустрию переработки. Вашу коллегу можно похвалить, это проблема для людей, настроенных на экологическое поведение, и регионы и муниципалитеты должны создать условия для раздельного сбора мусора и утилизации. Я понимаю людей, которые против строительства мусоросжигательных заводов. Надо, чтобы заводы не экономили на фильтрах, чтобы все было сделано по технологии. Как в Токио, где прямо в центре города стоят заводы и запаха никакого и проблем нет, потому что технология соблюдается. До 2024 года мы должны построить 200 перерабатывающих заводов», - сказал Владимир Путин.



Большая пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг, 20 декабря, в Международном центре торговли в Москве. Президент общался с журналистами 3 часа 45 минут. Он ответил на вопросы об антироссийских санкциях, допинге, ситуации на Донбассе. Также у Владимир Путина спросили об отношениях России и США. Он отметил, что надеется на их улучшение в будущем. «Надеюсь, что что-то будет все-таки поправляться, а в конце концов мы достигнем дна наших отношений, и поймем, что нужно подниматься, нужно оттолкнуться от этого дна, подниматься, глотнуть свежего воздуха и с ясной головой подумать, как жить дальше», — заявил он. Всего журналисты задали Путину 61 вопрос.

Социологи опубликовали рейтинги известности и влияния элит Челябинской области

Рейтинги по итогам 2018 года опубликовал челябинский филиал Президентской академии. Самым влиятельным среди представителей региональной элиты стал Борис Дубровский.

На второй строчке оказался силовик – начальник областного управления ФСБ Юрий Никитин. Усиление его позиций связывают с успешной работой ведомства по выявлению коррупционных преступлений в Челябинской области.

Юрий Никитин сместил с второго места председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова. Несмотря на то, что он остается крайне влиятельным представителем региональной элиты, в 2018 году его позиции несколько ослабели.

На четвертой строчке – бизнесмен Александр Аристов, на пятой – председатель Заксобрания области Владимир Мякуш. Седьмое и восьмое места поделили два силовика – прокурор области Виталий Лопин, который пришел на смену Александру Кондратьеву, и начальник полицейского главка Андрей Сергеев.

На девятом месте – депутат Госдумы Владимир Бурматов. Аналитики подчеркнули, что по сравнению с 2017 годом уровень его влияния существенно вырос – годом ранее он был в конце второй десятки. Окрепли позиции политического вице-губернатора Евгения Голицына – он поднялся на пять строчек и замкнул топ-10 рейтинга.

Фото с сайта gubernator74.ru



В рейтинге самых известных персон Челябинской области тоже лидирует Борис Дубровский За год балл его известности повысился — с 9,36 до 9,7. Второе место с показателем в 8,74 балла занял бывший глава Челябинской области Михаил Юревич. Авторы исследования назвали это сюрпризом.

Замыкает тройку депутат Госдумы Валерий Гартунг. Балл его известности составляет 8,65. Далее идет председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш. Пятое место в рейтинге занял депутат Госдумы Владимир Бурматов. В списке 2017 года он был 12-м.





В Челябинске стартовал прием заявлений на конкурс по выборам главы города

Конкурс объявили на заседании городской думы во вторник, 18 декабря. Участником может стать любой гражданин России старше 21 года с высшим образованием. Также в числе требований к кандидату — знание Конституции, бюджетного кодекса и отраслевых законов. Претендентам необходимо представить пакет документов, среди которых сведения о размере и источниках доходов и уведомление об отсутствии денег в иностранных банках.

Прием документов начался в четверг. В этот день в гордуму поступило одно заявление. Однако оно было отклонено, так как претендент представил неполный пакет документов. Заявления от кандидатов будут принимать до 15 января 2019 года.

Фото с сайта chelduma.ru





Заседание конкурсной комиссии пройдет 22 февраля. В ее состав вошли спикер гордумы Станислав Мошаров, его заместители Сергей Овчинников и Андрей Шмидт и председатель комитета по местному самоуправлению Владимир Бодров. Губернатор Борис Дубровский делегирует в конкурсную комиссию своего заместителя Евгения Голицына, начальника управления по внутренней политике региона Виталия Шикова, начальника управления госслужбы правительства региона Татьяну Язовских и вице-спикера Заксобрания области Юрия Карликанова. Кандидатам нужно будет пройти собеседование и представить свою программу социально-экономического развития Челябинска.

Фото с сайта vnnews.ru



Ожидается, что комиссия примет решение по новому главе города после праздничных дней, 25 или 26 февраля. На данный момент о своем желании стать мэром заявил только экоактивист Василий Московец. Председатель гордумы Станислав Мошаров не исключил возможность своего участия в конкурсе. Он отметил, что если он захочет претендовать на должность главы Челябинска, ему необязательно будет выходить из конкурсной комиссии.



Необходимость выбирать нового мэра возникла после того, как предыдущий градоначальник Евгений Тефтелев в ноябре ушел в отставку. Полномочия главы города временно исполняет вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Владимир Елистратов.

В школах и детсадах Челябинской области появятся системы контроля чистоты воздуха

Борис Дубровский поддержал предложения Всероссийского общества охраны природы. Губернатор обсудил инициативы с зампредом центрального совета общества Элмуродом Расулмухамедовым. Одной из них стало предложение оборудовать небольшие, простые в устройстве посты по отслеживанию состояния воздуха непосредственно в школах и детских садах. По задумке авторов, данные с этих приборов будут открыты и доступны как для родителей детей, так и для представителей промышленных предприятий.

Фото с сайта news.vtomske.ru

Борис Дубровский заявил, что регион готов поддержать предложенные обществом инициативы. Губернатор поручил министерству экологии области разработать план их реализации.

В Южноуральске елку для главной площади срубили в местном детском саду

Дерево спилили еще 10 декабря, но информация об этом появилась в соцсетях во вторник, 18 декабря. Подписчики сообщества «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте» рассказали, что в Южноуральске на городской площади установили елку, которую срубили на территории детского сада № 16 «Елочка». По словам пользователей, из этого организовали целое мероприятие. Так, в детсад пришел человек в костюме Деда Мороза и пригласил детей попрощаться с елкой.

Фото: «Типичный Челябинск» / vk.com

Представители городской администрации написали в соцсетях, что дерево спилили по просьбе руководства детского сада — ель росла рядом со зданием и давала тень, из-за которой в группах было темно, а своими корнями она разрушала фундамент. Весной на территории учреждения обещали высадить новое дерево.

Все новости за 21.12.2018 г.»