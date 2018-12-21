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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
УФАС не выявило подорожания цифровых ТВ-приставок и телевизоров в магазинах Челябинска
21.12.2018 г. 15:02
Антимонопольная служба провела выездной мониторинг цен на ТВ-приставки и телевизоры.
Инспекция прошла в преддверии перехода Челябинской области на цифровое телевещание. Он ожидается в июне 2019 года. Сотрудники УФАС изучили цены на оборудование в магазинах двух челябинских сетей – RBT и DNS.
«ТВ-приставки представлены как до 1 тыс. рублей, так и в более высоком ценовом сегменте. Также в наличии имеются цифровые телевизоры, стоимость которых начинается с 7 тыс. рублей», - говорится в сообщении антимонопольного ведомства. Мониторинг цен на оборудование будет проходить и дальше, чтобы не допустить их необоснованного роста.
На данный момент на цифровое вещание перевели один пилотный регион – Тверскую область. Там антимонопольная служба уже обнаружила признаки завышения цен на ТВ-приставки и цифровые телевизоры. В ценовом сегменте до 1 тыс. рублей увеличение цен составляет от 30% до 100%. В отношении крупных сетей — «ДНС РИТЕЙЛ», «МВМ», «ЭЛЬДОРАДО» и «ЮЛМАРТ» — возбуждено дело.
Фото с сайта pixabay.com
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