УФАС не выявило подорожания цифровых ТВ-приставок и телевизоров в магазинах Челябинска

Фото с сайта pixabay.com

Антимонопольная служба провела выездной мониторинг цен на ТВ-приставки и телевизоры.

Инспекция прошла в преддверии перехода Челябинской области на цифровое телевещание. Он ожидается в июне 2019 года. Сотрудники УФАС изучили цены на оборудование в магазинах двух челябинских сетей – RBT и DNS.

«ТВ-приставки представлены как до 1 тыс. рублей, так и в более высоком ценовом сегменте. Также в наличии имеются цифровые телевизоры, стоимость которых начинается с 7 тыс. рублей», - говорится в сообщении антимонопольного ведомства. Мониторинг цен на оборудование будет проходить и дальше, чтобы не допустить их необоснованного роста.

На данный момент на цифровое вещание перевели один пилотный регион – Тверскую область. Там антимонопольная служба уже обнаружила признаки завышения цен на ТВ-приставки и цифровые телевизоры. В ценовом сегменте до 1 тыс. рублей увеличение цен составляет от 30% до 100%. В отношении крупных сетей — «ДНС РИТЕЙЛ», «МВМ», «ЭЛЬДОРАДО» и «ЮЛМАРТ» — возбуждено дело.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 21.12.2018 г.»