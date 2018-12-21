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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
В больнице Усть-Катава пациента после операции разместили в грязной подсобке на куче мусора
21.12.2018 г. 14:21
В Челябинской области пациента поместили выздоравливать в палату с нечеловеческими условиями.
Видео из палаты опубликовали на YouTube 18 декабря. Автор ролика рассказал, что молодого человека привезли из Челябинска в Усть-Катав после операции на голове (по всей видимости – трепанации черепа) и поместили вместо палаты в подсобное помещение.
В нем нет кровати – пациент лежит прямо на полу, на котором разбросаны рваные матрасы. В каморке отсутствует раковина, на полу лежит утка. Никто из врачей, по словам оператора, к нему не заходит и лечения не ведется. Сам молодой человек лежит неподвижно и почти не разговаривает.
Главврач усть-катавской медсанчасти Александр Мингалев рассказал радиостанции «Говорит Москва», что у пациента тяжелое психическое расстройство и погром в палате он устроил сам. На данный момент, по словам главврача, мужчину переместили в другую палату. Со временем его переведут в психоневрологическое отделение.
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