В школах и детсадах Челябинской области установят системы контроля чистоты воздуха

Фото с сайта news.vtomske.ru

Борис Дубровский поддержал предложения Всероссийского общества охраны природы.

Губернатор обсудил инициативы с зампредом центрального совета общества Элмуродом Расулмухамедовым. Одной из них стало предложение оборудовать небольшие, простые в устройстве посты по отслеживанию состояния воздуха непосредственно в школах и детских садах. По задумке авторов, данные с этих приборов будут открыты и доступны как для родителей детей, так и для представителей промышленных предприятий.

Общественники предложили провести конкурс на лучший проект использования челябинской свалки после ее рекультивации. Также по инициативе Всероссийского общества охраны природы разработают дизайн автобусов на газомоторном топливе, которые планируется закупить для Челябинска к 2020 году.

Борис Дубровский заявил, что регион готов поддержать предложенные обществом инициативы. Губернатор поручил министерству экологии области разработать план их реализации.

Фото с сайта news.vtomske.ru

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