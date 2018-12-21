- 67.371р. + 0.2589
- 76.9377р. + 0.4635
-
21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
«Единая Россия» поддержит Бориса Дубровского на выборах губернатора
21.12.2018 г. 13:24
Оказать поддержку Борису Дубровскому на выборах в 2019 году пообещал председатель Заксобрания области Владимир Мякуш.
Спикер ЗСО подчеркнул, что глава региона принял верное решение, вступив в «Единую Россию». «На выборы он может пойти как от партии, так и самовыдвиженцем. Челябинское отделение партии, безусловно, поддержит его», - цитирует Владимира Мякуша газета «Вечерний Челябинск».
Борис Дубровский и еще ряд глав российских регионов вступили в «Единую Россию» на XVIII съезде партии 8 декабря. Партбилеты им выдал премьер-министр Дмитрий Медведев. Такое решение он принял в преддверии выборов губернатора Челябинской области, которые состоятся 8 сентября 2019 года. Куратором выборов от правящей партии назначили челябинского депутата Госдумы Владимира Бурматова.
Фото с сайта gubernator74.ru
- 17.12.2018 г. В Челябинской области опубликовали рейтинг самых известных персон. Есть сюрприз
- 10.12.2018 г. В Челябинской области поменяли федерального куратора выборов губернатора
- 10.12.2018 г. Губернатор Борис Дубровский вступил в партию «Единая Россия»
- 06.12.2018 г. В Челябинской области растут электоральные риски в преддверии выборов губернатора
- 06.12.2018 г. На Южном Урале началось голосование за «народного» кандидата в губернаторы от левых сил