«Единая Россия» поддержит Бориса Дубровского на выборах губернатора

Фото с сайта gubernator74.ru

Оказать поддержку Борису Дубровскому на выборах в 2019 году пообещал председатель Заксобрания области Владимир Мякуш.

Спикер ЗСО подчеркнул, что глава региона принял верное решение, вступив в «Единую Россию». «На выборы он может пойти как от партии, так и самовыдвиженцем. Челябинское отделение партии, безусловно, поддержит его», - цитирует Владимира Мякуша газета «Вечерний Челябинск».

Борис Дубровский и еще ряд глав российских регионов вступили в «Единую Россию» на XVIII съезде партии 8 декабря. Партбилеты им выдал премьер-министр Дмитрий Медведев. Такое решение он принял в преддверии выборов губернатора Челябинской области, которые состоятся 8 сентября 2019 года. Куратором выборов от правящей партии назначили челябинского депутата Госдумы Владимира Бурматова.

Фото с сайта gubernator74.ru

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