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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
Пьяный челябинец напал на врача скорой помощи
21.12.2018 г. 13:14
Следственный комитет проводит проверку в отношении мужчины, который избил медика.
Инцидент произошел вечером 20 декабря около одного из домов по улице Куйбышева. Пьяный мужчина нанес несколько ударов фельдшеру скорой помощи. Медики прибыли по вызову к сожительнице подозреваемого. Ей потребовалась помощь после того, как в ходе ссоры с мужчиной она получила резаные раны руки.
Врачи решили увезти женщину в больницу. Ее сожитель хотел поехать с ними, но его отказались пускать в карету скорой помощи. Из-за этого он начал драку, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
Один из медиков получил закрытую черепно-мозговую травму. Всего с начала 2018 года пациенты, их друзья и родственники 48 раз нападали на сотрудников службы скорой помощи в Челябинске.
Фото с сайта park72.ru
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