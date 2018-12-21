Пьяный челябинец напал на врача скорой помощи

Фото с сайта park72.ru

Следственный комитет проводит проверку в отношении мужчины, который избил медика.

Инцидент произошел вечером 20 декабря около одного из домов по улице Куйбышева. Пьяный мужчина нанес несколько ударов фельдшеру скорой помощи. Медики прибыли по вызову к сожительнице подозреваемого. Ей потребовалась помощь после того, как в ходе ссоры с мужчиной она получила резаные раны руки.

Врачи решили увезти женщину в больницу. Ее сожитель хотел поехать с ними, но его отказались пускать в карету скорой помощи. Из-за этого он начал драку, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Один из медиков получил закрытую черепно-мозговую травму. Всего с начала 2018 года пациенты, их друзья и родственники 48 раз нападали на сотрудников службы скорой помощи в Челябинске.

Фото с сайта park72.ru

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