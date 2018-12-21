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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
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Перед Новым годом в окрестностях Челябинска будут слышны взрывы. МЧС просит не паниковать
21.12.2018 г. 12:38
Фото с сайта wikipedia.org
Под Челябинском неделю будут идти взрывные работы.
С понедельника, 24 декабря, взрывные работы начнутся в Тайгинском графитовом карьере, в 70 км северо-западнее Челябинска. Они будут идти с 11:00 до 17:00 и продлятся всю предстоящую рабочую неделю, вплоть до субботы, 29 декабря.
В региональном управлении МЧС предупредили южноуральцев, что взрывы плановые и опасности для населения не представляют. Жителей просят не паниковать и спокойно отнестись к шуму.
Фото с сайта wikipedia.org
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