Перед Новым годом в окрестностях Челябинска будут слышны взрывы. МЧС просит не паниковать

Фото с сайта wikipedia.org

Под Челябинском неделю будут идти взрывные работы.

С понедельника, 24 декабря, взрывные работы начнутся в Тайгинском графитовом карьере, в 70 км северо-западнее Челябинска. Они будут идти с 11:00 до 17:00 и продлятся всю предстоящую рабочую неделю, вплоть до субботы, 29 декабря.

В региональном управлении МЧС предупредили южноуральцев, что взрывы плановые и опасности для населения не представляют. Жителей просят не паниковать и спокойно отнестись к шуму.

Фото с сайта wikipedia.org

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