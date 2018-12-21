В Челябинске предложили строить мусороперерабатывающие заводы в заброшенных промзонах

Фото с сайта onf.ru

Эксперты ОНФ предложили внести в территориальную схему по обращению с ТКО мусороперерабатывающие предприятия.

В рекомендациях содержится необходимость учета экологических рисков, проведения объективных и достоверных замеров объемов накопления мусора в регионе, а также реальная численность населения. Сейчас, по словам общественников, в документе никак не отражена отрасль переработки отходов.

«В территориальную схему должны быть включены все этапы: от первичного сбора мусора до вторичной переработки, как этого требуют и закон, и основные положения «мусорной» реформы», - подчеркнул эксперт ОНФ Виталий Вороной.

Общественники предлагают использовать для строительства мусороперерабатывающих предприятий бывшие промзоны – обширные неиспользуемые территории с накопленным экологическим ущербом. Совершенствование территориальной схемы по обращению с отходами позволит избежать повторения сентябрьского мусорного коллапса в будущем, подчеркнули в региональном отделении ОНФ.

Фото с сайта onf.ru

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