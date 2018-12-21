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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
В Челябинске предложили строить мусороперерабатывающие заводы в заброшенных промзонах
21.12.2018 г. 11:37
Эксперты ОНФ предложили внести в территориальную схему по обращению с ТКО мусороперерабатывающие предприятия.
В рекомендациях содержится необходимость учета экологических рисков, проведения объективных и достоверных замеров объемов накопления мусора в регионе, а также реальная численность населения. Сейчас, по словам общественников, в документе никак не отражена отрасль переработки отходов.
«В территориальную схему должны быть включены все этапы: от первичного сбора мусора до вторичной переработки, как этого требуют и закон, и основные положения «мусорной» реформы», - подчеркнул эксперт ОНФ Виталий Вороной.
Общественники предлагают использовать для строительства мусороперерабатывающих предприятий бывшие промзоны – обширные неиспользуемые территории с накопленным экологическим ущербом. Совершенствование территориальной схемы по обращению с отходами позволит избежать повторения сентябрьского мусорного коллапса в будущем, подчеркнули в региональном отделении ОНФ.
Фото с сайта onf.ru
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