Челябинцы стали вдвое чаще питаться фастфудом

Фото с сайта v-kurse.ru

Среди жителей Челябинска выросла популярность ресторанов быстрого питания.

К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс.Деньги». За последние 12 месяцев челябинцы оплатили вдвое больше заказов в точках фастфуда, чем в 2017 году. Однако в общем зачете среди миллионников столица Южного Урала заняла 13 место по количеству платежей.

В среднем челябинцы покупали фастфуда на 289 рублей – это чуть меньше прошлогоднего показателя. А в соседнем Екатеринбурге жители тратят в ресторанах быстрого питания больше всех в стране – 381 рубль.

Исследователи отмечают, что россияне стали покупать фастфуд чаще, но тратят на него меньше, чем в 2017 году. Причинами этого называют разнообразные акции, программы лояльности и кэшбек с покупок.

Фото с сайта v-kurse.ru

Все новости за 21.12.2018 г.»