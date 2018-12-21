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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
Челябинцы стали вдвое чаще питаться фастфудом
21.12.2018 г. 11:32
Среди жителей Челябинска выросла популярность ресторанов быстрого питания.
К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс.Деньги». За последние 12 месяцев челябинцы оплатили вдвое больше заказов в точках фастфуда, чем в 2017 году. Однако в общем зачете среди миллионников столица Южного Урала заняла 13 место по количеству платежей.
В среднем челябинцы покупали фастфуда на 289 рублей – это чуть меньше прошлогоднего показателя. А в соседнем Екатеринбурге жители тратят в ресторанах быстрого питания больше всех в стране – 381 рубль.
Исследователи отмечают, что россияне стали покупать фастфуд чаще, но тратят на него меньше, чем в 2017 году. Причинами этого называют разнообразные акции, программы лояльности и кэшбек с покупок.
Фото с сайта v-kurse.ru
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