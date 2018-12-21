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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
Разбор полетов
Около ста детей из Челябинской области посетят Кремлевскую елку
21.12.2018 г. 11:12
Фото с сайта vsluh.ru
Делегация из 96 южноуральских детей отправится в Москву на Кремлевскую елку.
В состав делегации вошли дети от 8 до 13 лет: отличники, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детдомов и интернатов.
Праздник пройдет 26 декабря. Дети посетят новогодний спектакль в Кремлевском дворце. Также южноуральцы побывают в московском зоопарке и киностудии «Мосфильм».
Фото с сайта vsluh.ru