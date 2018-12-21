Около ста детей из Челябинской области посетят Кремлевскую елку

Фото с сайта vsluh.ru

Делегация из 96 южноуральских детей отправится в Москву на Кремлевскую елку.

В состав делегации вошли дети от 8 до 13 лет: отличники, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детдомов и интернатов.

Праздник пройдет 26 декабря. Дети посетят новогодний спектакль в Кремлевском дворце. Также южноуральцы побывают в московском зоопарке и киностудии «Мосфильм».

Фото с сайта vsluh.ru

Все новости за 21.12.2018 г.»