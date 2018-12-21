В 2018 году в Челябинской области выросло влияние силовиков

Фото с сайта rzn.info

В челябинском филиале Президентской академии составили рейтинг влияния представителей региональной элиты.

Нынешнее исследование стало юбилейным – рейтинг влияния аналитики составляют ежегодно с 1998 года. Трендом 2018 года они назвали усилившееся влияние представителей силовых структур.

Изменения произошли уже в тройке лидеров. Первое место традиционно занял губернатор Борис Дубровский. Исследователи отметили, что уровень влияния главы региона несколько вырос по сравнению с 2017 годом. На второй строчке оказался силовик – начальник областного управления ФСБ Юрий Никитин. Усиление его позиций связывают с успешной работой ведомства по выявлению коррупционных преступлений в Челябинской области.

Юрий Никитин сместил с второго места председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова. Несмотря на то, что он остается крайне влиятельным представителем региональной элиты, в 2018 году его позиции несколько ослабели.

На четвертой строчке – бизнесмен Александр Аристов, на пятой – председатель Заксобрания области Владимир Мякуш. Седьмое и восьмое места поделили два силовика – прокурор области Виталий Лопин, который пришел на смену Александру Кондратьеву, и начальник полицейского главка Андрей Сергеев.

На девятом месте – депутат Госдумы Владимир Бурматов. Аналитики подчеркнули, что по сравнению с 2017 годом уровень его влияния существенно вырос – годом ранее он был в конце второй десятки. Окрепли позиции политического вице-губернатора Евгения Голицына – он поднялся на пять строчек и замкнул топ-10 рейтинга.

Во второй десятке списка самым существенным изменением стало резкое падение влияния бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева после его перехода в областное правительство. Его позиции рухнули более, чем вдвое – если по результатам первого полугодия 2018 года он занимал 13-ю строчку, то по итогам года экс-градоначальник оказался в конце третьей десятки. Всего в рейтинге влияния представителей региональной элиты представлено 50 человек.

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Фото с сайта rzn.info

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