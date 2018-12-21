В Челябинске сорвали тендер на строительство президентского городка к саммитам ШОС и БРИКС

Фото с сайта riavm.ru

Аукцион на проектирование и строительство коттеджного поселка в Белом Хуторе не состоялся.

Заявки на конкурс от подрядчиков принимали до 20 декабря. К этому сроку ни одного желающего принять участие в торгах не оказалось, комиссия признала тендер несостоявшимся, говорится в протоколе заседания. О дате проведения нового аукциона пока ничего не известно.

Всего в Белом Хуторе планируется построить 48 домов. Стоимость контракта составляет 173 млн рублей. В поселке предполагается разместить членов делегаций саммитов ШОС и БРИКС-2020, сопровождающих глав государств.

Всего к международным форумам в Челябинске планируют построить три президентских деревни – один из них разместится в поселке Терема на северо-западе города, другой – на берегу озера Смолино на территории бывшего детского лагеря «Чайка».

Фото с сайта riavm.ru

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