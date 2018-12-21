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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
В Челябинске убирают елочные базары, которые провоцируют аварии на дорогах
21.12.2018 г. 09:36
Челябинская госавтоинспекция устроила рейды по елочным ярмаркам.
Всего за последнее время сотрудники городской ГИБДД проверили 25 точек продаж деревьев. Елочные развалы на углах перекрестков закрывают водителям обзор при поворотах. Из-за высоких деревьев не видно дорожных знаков и пешеходов, что в ряде случаев может привести к ДТП. По данным пресс-службы областного управления МВД, полицейские оштрафовали 15 человек. Размер санкций – до 10 тыс. рублей для физлиц и до 300 тыс. – для организаций.
Ранее на проблему опасности крупных елочных развалов для участников дорожного движения обратили внимание урбанисты. Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов в своем сообществе во «ВКонтакте» заявил, что в случае травмирования пешеходов на перекрестках, где находятся точки продаж деревьев, он будет обращаться в контрольно-надзорные органы. В четверг, 20 декабря, Лев Владов написал, что в районе Тополиной Аллеи убрали один крупный елочный базар.
Фото с сайта cheladmin.ru
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