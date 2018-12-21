В Челябинске убирают елочные базары, которые провоцируют аварии на дорогах

Фото с сайта cheladmin.ru

Челябинская госавтоинспекция устроила рейды по елочным ярмаркам.

Всего за последнее время сотрудники городской ГИБДД проверили 25 точек продаж деревьев. Елочные развалы на углах перекрестков закрывают водителям обзор при поворотах. Из-за высоких деревьев не видно дорожных знаков и пешеходов, что в ряде случаев может привести к ДТП. По данным пресс-службы областного управления МВД, полицейские оштрафовали 15 человек. Размер санкций – до 10 тыс. рублей для физлиц и до 300 тыс. – для организаций.

Ранее на проблему опасности крупных елочных развалов для участников дорожного движения обратили внимание урбанисты. Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов в своем сообществе во «ВКонтакте» заявил, что в случае травмирования пешеходов на перекрестках, где находятся точки продаж деревьев, он будет обращаться в контрольно-надзорные органы. В четверг, 20 декабря, Лев Владов написал, что в районе Тополиной Аллеи убрали один крупный елочный базар.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 21.12.2018 г.»