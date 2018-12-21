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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
Борис Дубровский отметил особую важность перехода на раздельный сбор мусора
21.12.2018 г. 09:15
Губернатор прокомментировал заданный Владимиру Путину вопрос о переработке мусора.
Глава региона отметил, что отмеченный президентом приоритет по ликвидации стихийных свалок и развитие индустрии переработки отходов подтверждает правильность шагов регионального правительства в этом направлении. В пример Борис Дубровский привел закрытие челябинской городской свалки и начало ее рекультивации, которое положительно скажется на экологии областного центра.
«Считаю важным ставить перед собой задачу перехода на раздельный сбор мусора, качественный переход на новую схему обращения с отходами должен этому поспособствовать», - цитирует губернатора ТАСС.
Вопрос о культуре раздельного сбора мусора челябинская журналистка Яна Сконечная задала президенту Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции в четверг, 20 декабря. Глава государства отметил, что Россия испытывает в этом плане трудности из-за того, что переработкой мусора ранее никто не занимался и поручил в первую очередь обращать внимание на ликвидацию незаконных свалок и на создание индустрии переработки.
В 2019 году Челябинской области выделят из федерального бюджета 113 млн рублей на создание мусоросортировочных комплексов. Они расположатся в Карабаше, Сатке, Трехгорном, Аше и Усть-Катаве.
Фото с сайта New-variant.ru
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