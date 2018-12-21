В Сатке экс-чиновник получил условный срок за смерть девочки, которая упала с недостроенного спорткомплекса

Фото с сайта chelfond.ru

Саткинский городской суд вынес приговор бывшему начальнику управления земельными и имущественными отношениями администрации района.

Экс-чиновника признали виновным в халатности, из-за которой две девочки упали с недостроенного спортивного комплекса. Суд установил, что обвиняемый не обеспечил безопасность объекта. В июле 2017 года две школьницы проникли в недостроенное здание. Во время игры в прятки они упали с высоты. В результате 13-летняя девочка скончалась на месте. 11-летнюю школьницу доставили в больницу с многочисленными переломами.

Бывший чиновник свою вину не признал. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Также ему запретили два года занимать должности на госслужбе, сообщили в областной прокуратуре.

Фото с сайта chelfond.ru

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