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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
В Сатке экс-чиновник получил условный срок за смерть девочки, которая упала с недостроенного спорткомплекса
21.12.2018 г. 09:11
Саткинский городской суд вынес приговор бывшему начальнику управления земельными и имущественными отношениями администрации района.
Экс-чиновника признали виновным в халатности, из-за которой две девочки упали с недостроенного спортивного комплекса. Суд установил, что обвиняемый не обеспечил безопасность объекта. В июле 2017 года две школьницы проникли в недостроенное здание. Во время игры в прятки они упали с высоты. В результате 13-летняя девочка скончалась на месте. 11-летнюю школьницу доставили в больницу с многочисленными переломами.
Бывший чиновник свою вину не признал. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Также ему запретили два года занимать должности на госслужбе, сообщили в областной прокуратуре.
Фото с сайта chelfond.ru
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