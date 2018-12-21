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21.12.2018 г. | 10:39Гости эфира: Подопригора Александр
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В выходные на Южном Урале ударят 30-градусные морозы
21.12.2018 г. 09:04
Фото с сайта superomsk.ru
Синоптики челябинского гидрометцентра пообещали похолодание в грядущий уик-энд.
В субботу, 22 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ветер будет западный с порывами до 15 м/с. Ночью температура воздуха -20-22, в горах и низинах до -28. Днем - 10-15 градусов мороза.
В воскресенье, 23 декабря, на Южном Урале похолодает еще сильнее. Ночью в Челябинске и области столбики термометров опустятся до -24, при прояснении до 32 градусов ниже нуля. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура воздуха -13-18, в горных районах - до 23 градусов мороза.
Фото с сайта superomsk.ru
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