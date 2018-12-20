В Челябинской области арестовали молодую мать, которая зарезала сына ножом

Фото с сайта 74.мвд.рф

Следователи предъявили 21-летней девушке обвинение в убийстве годовалого сына.

Трагедия произошла днем во вторник, 18 декабря, в квартире одного из домов села Ларино в Уйском районе. По версии следствия, молодая мать насмерть зарезала годовалого сына. О происшествии она сообщила родственникам. По данным пресс-службы регионального управления СК, девушку заключили под стражу.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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