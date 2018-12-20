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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
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В Челябинской области арестовали молодую мать, которая зарезала сына ножом
20.12.2018 г. 16:00
Фото с сайта 74.мвд.рф
Следователи предъявили 21-летней девушке обвинение в убийстве годовалого сына.
Трагедия произошла днем во вторник, 18 декабря, в квартире одного из домов села Ларино в Уйском районе. По версии следствия, молодая мать насмерть зарезала годовалого сына. О происшествии она сообщила родственникам. По данным пресс-службы регионального управления СК, девушку заключили под стражу.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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