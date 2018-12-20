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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
В гордуме Челябинска не приняли заявление от первого претендента на пост мэра
20.12.2018 г. 15:57
В Челябинске в четверг, 20 декабря, начался прием документов для участия в конкурсе по выборам главы города.
По состоянию на 14:30 в секретариат конкурсной комиссии поступило одно заявление. Однако оно было отклонено, так как претендент представил неполный пакет документов, сообщили в пресс-службе гордумы. Заявления на участие в конкурсе будут принимать до 15 января 2019 года по адресу площадь Революции, 2.
Претендентам на пост мэра необходимо представить пакет документов, среди которых сведения о размере и источниках доходов и уведомление об отсутствии денег в иностранных банках. Участником конкурса может стать любой гражданин России старше 21 года с высшим образованием. Заседание комиссии состоится 22 февраля. Кандидаты пройдут собеседование и представят свою программу социально-экономического развития Челябинска.
Фото с сайта chelduma.ru
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