Челябинское УФАС проверит цены на ТВ-приставки и телевизоры из-за перехода на цифровое вещание

Фото с сайта vladtime.ru

Антимонопольная служба проведет выездную проверку цен на ТВ-приставки и телевизоры.

Проверка связана с переходом с аналогового на цифровое вещание. В Тверской области антимонопольная служба обнаружила признаки завышения цен на ТВ-приставки и телевизоры. В отношении крупных сетей — «ДНС РИТЕЙЛ», «МВМ», «ЭЛЬДОРАДО» и «ЮЛМАРТ» — возбуждено дело.

Челябинское УФАС приступает к мониторингу цен на телевизионное оборудование. Выездная проверка пройдет в пятницу, 21 декабря, в ТРК «Куба». Начнется она в 11.00, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта vladtime.ru

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