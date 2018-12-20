Водитель BMW, который устроил смертельную аварию на ЧТЗ, проведет в колонии около трех лет

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

В Челябинске осудили водителя BMW по делу о ДТП, в котором погиб один человек.

Тракторозаводский районный суд в четверг, 20 декабря, огласил приговор 23-летнему дзюдоисту. Его признали виновным по делу о ДТП, которое произошло 20 мая 2018 года на пересечении улиц Комарова и Салютной. Тогда пьяный дзюдоист за рулем BMW Х-6 выехал на красный свет на перекресток, где столкнулся с автомобилями Lada Vesta, SKODA Octavia и «Волга».

В результате ДТП погиб 37-летний водитель одной из машин. У него остались двое детей. Дзюдоиста приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии-поселения. После освобождения он 2,5 года не сможет управлять автомобилями. Также мужчина должен выплатить в качестве морального вреда 2 млн рублей родственникам погибшего.

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

Все новости за 20.12.2018 г.»