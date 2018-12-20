Владимир Путин ответил на вопрос челябинского журналиста о мусоре

Фото с сайта kremlin.ru

Корреспондент челябинского СМИ спросила у президента, когда в России появится культура раздельного сбора мусора.

Вопрос об утилизации отходов задала корреспондент ГТРК «Южный Урал» Яна Сконечная. «Ни в одном городе страны нет индустрии для сортировки и раздельного сбора мусора. У меня есть коллега, которая раздельно собирает отходы, но у нее вся квартира заставлена пакетами. Почему вопрос так сложно решить?» — обратилась к президенту журналист.

«Ответ достаточно простой. Ситуация сложная, но ответ простой. Мы никогда этим не занимались. Десятилетиями с советских времен просто сбрасывали мусор в ямы. Никто не занимался никакой переработкой, никогда. Страна ежегодно продуцирует 70 миллионов тон мусора, и девать его некуда. А с развитием промышленности количество мусора увеличивается. В тихом океане целые острова площадью с Францию плавают. А у нас просто сбрасывается на свалки. Первое — нужно ликвидировать незаконные свалки, и второе — выстроить целую индустрию переработки. Вашу коллегу можно похвалить, это проблема для людей, настроенных на экологическое поведение, и регионы и муниципалитеты должны создать условия для раздельного сбора мусора и утилизации. Я понимаю людей, которые против строительства мусоросжигательных заводов. Надо, чтобы заводы не экономили на фильтрах, чтобы все было сделано по технологии. Как в Токио, где прямо в центре города стоят заводы и запаха никакого и проблем нет, потому что технология соблюдается. До 2024 года мы должны построить 200 перерабатывающих заводов», - сказал Владимир Путин.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в четверг, 20 декабря. Проблема утилизации мусора приобрела в Челябинске особую остроту после закрытия городской свалки. В сентябре из-за этого в городе разразился мусорный кризис – контейнерные площадки во дворах оставались забитыми отходами несколько недель.

Фото с сайта kremlin.ru

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