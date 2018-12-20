УФАС уличило магазин RBT в недостоверной рекламе

Фото с сайта chel.fas.gov.ru

Челябинское УФАС России признало рекламу с обещанием бытовой техники в подарок ненадлежащей.

Установлено, что реклама со сведениями «Пылесос в ПОДАРОК* при покупке стиральной машины», распространенная в RBT, содержала не соответствующие действительности сведения.

В ведомство обратился житель Челябинска. Он сообщил, что воспользовался информацией из текста рекламы. Потенциальным покупателям предлагалось приобрести стиральную машину HAIER и получить в подарок пылесос.

«Если использовать юридическую терминологию, то данная информация воспринималась покупателями как приглашение заключить договор купли-продажи, а также договор дарения. Однако фактически потребитель приобретал два товара (заключал договор купли-продажи стиральной машинки и пылесоса), на которые ему предоставлялась скидка. То есть непосредственно в дар бытовая техника не передавалась», - говорится в сообщении пресс-службы УФАС.

Ведомство признало рекламу недостоверной. Распространять ее запретили. Предприниматель будет оштрафован.

Фото с сайта chel.fas.gov.ru





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