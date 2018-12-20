В Челябинской области после Нового года начнут строить трассу для Кубка мира по фристайлу

Фото: Анна Адианова

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» построят трассу для этапов Кубка мира по фристайлу.

В соревнованиях будут участвовать спортсмены из Канады, Германии, Швейцарии, Польши, Австралии, Швеции, России и других стран. Специалисты начали подготовку трассы на ГК «Солнечная долина». Они представили три различных варианта.

После новогодних праздников начнется строительство. «Пока занимаемся заготовкой снега, сейчас у нас есть 1/3 от всего объема снега – это 25 тысяч кубометров. Так как зима в этом году бесснежная, система оснежнения работает в полную силу», – заявил главный архитектор трассы этапа Кубка мира по фристайлу Алексей Иванов.

Финальные заезды этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» пройдут в Миассе 23 и 24 февраля 2019 года.

Фото: Анна Адианова





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