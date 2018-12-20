Депутаты утвердили бюджет Челябинской области на 2019 год

Фото с сайта pixabay.com

Бюджет Челябинской области приняли с дефицитом почти 12 млрд рублей.

Доходы региональной казны в 2019 году составят 174 млрд 929,7 млн рублей, расходы – 186 млрд 855,4 млн рублей. Утвержден дефицит в размере 11 млрд 925,7 млн рублей.

Целевые трансферты из федерального бюджета планируется направить на развитие дорожной сети (1 млрд 884,4 млн рублей), системы здравоохранения (1 млрд 809 млн рублей), поддержку программ формирования современной городской среды (1 млрд 360 млн рублей), создание дополнительных мест в детских садах (912,6 млн рублей), ликвидацию несанкционированных свалок (500 млн рублей).

«На следующий год мы не планируем привлечение заемных средств. Дефицит будет покрыт за счет остатков прошлых лет, которые формируются на счете бюджета», - пообещал министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Более 70% средств, по его словам, будет вложено в социально значимые отрасли. Также запланированы расходы на подготовку саммитов ШОС и БРИКС, сообщает пресс-служба регионального минфина.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 20.12.2018 г.»