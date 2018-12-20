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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
В Челябинской области пересмотрят приговор матери, поившей грудного ребенка водкой
20.12.2018 г. 12:36
Прокуратура добилась пересмотра уголовного дела местной жительницы о причинении малолетнему ребенку смерти по неосторожности.
С марта по май 2017 года 40-летняя жительница Красноармейского района регулярно поила своего грудного ребенка водкой из детской бутылочки, чтобы успокоить и усыпить его. Это сказывалось на здоровье младенца и в конце концов он умер от отравления алкоголем.
Красноармейский райсуд освободил женщину от наказания и закрыл уголовное дело после ее примирения с супругом, который участвовал в процессе в качестве потерпевшего.
«Прокуратура области не согласилась с принятым судом решением и обжаловала его в президиум Челябинского областного суда в связи с существенными нарушениями законов, повлиявшими на исход дела, искажающими саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия», - говорится в сообщении надзорного ведомства. Областной суд отменил решение первой инстанции, уголовное дело рассмотрят снова в ином составе.
Фото с сайта gtrk-saratov.ru
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