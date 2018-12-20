Челябинская область завершит 2018 год с профицитом бюджета более 8 млрд рублей

Фото с сайта zs74.ru

В минфине области отчитались о завершении финансового года.

Итоговую корректировку в бюджет внесли депутаты Заксобрания. Прогноз собственных поступлений в казну увеличили более чем на 1,5 млрд рублей. Еще почти 2 млрд составит федеральная дотация на сбалансированность, которая компенсирует потери от отмены налога на движимое имущество организаций.

По словам министра финансов области Андрея Пшеницына, в бюджет впервые внесен расчетный профицит. Его размер – 8 млрд 300 млн рублей. Эти средства минфин использует как источник покрытия дефицита бюджета в 2019 году.

Всего, по итогам 2018 года, доходы областной казны составят почти 167,5 млрд рублей, расходы – чуть менее 160 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального минфина.

Фото с сайта zs74.ru

Все новости за 20.12.2018 г.»