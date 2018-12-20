- 67.371р. + 0.2589
- 76.9377р. + 0.4635
-
14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
Челябинская область завершит 2018 год с профицитом бюджета более 8 млрд рублей
20.12.2018 г. 12:31
В минфине области отчитались о завершении финансового года.
Итоговую корректировку в бюджет внесли депутаты Заксобрания. Прогноз собственных поступлений в казну увеличили более чем на 1,5 млрд рублей. Еще почти 2 млрд составит федеральная дотация на сбалансированность, которая компенсирует потери от отмены налога на движимое имущество организаций.
По словам министра финансов области Андрея Пшеницына, в бюджет впервые внесен расчетный профицит. Его размер – 8 млрд 300 млн рублей. Эти средства минфин использует как источник покрытия дефицита бюджета в 2019 году.
Всего, по итогам 2018 года, доходы областной казны составят почти 167,5 млрд рублей, расходы – чуть менее 160 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального минфина.
Фото с сайта zs74.ru
- 20.12.2018 г. Депутаты утвердили бюджет Челябинской области на 2019 год
- 18.12.2018 г. Депутаты приняли бюджет Челябинска на 2019 год
- 27.11.2018 г. В Челябинске на ремонт дорог дополнительно выделили 620 млн рублей
- 19.11.2018 г. В Заксобрании пройдут публичные слушания по областному бюджету на 2019-2021 годы
- 29.10.2018 г. В Челябинской области сокращается дефицит бюджета