В Челябинске предприниматель отремонтирует подземный переход возле «Детского мира»

Фото: пресс-служба «Гражданского патруля»

В Челябинске после жалоб общественников отремонтируют подземный переход на пересечении улиц Ленина и Свободы.

Осенью 2018 года представители движения «Гражданский патруль» обнаружили, что подземный переход находится у неудовлетворительном состоянии — ступени разбиты, пол в трещинах, со стен и потолка обвалилась штукатурка. Общественники направили жалобу в администрацию города. Власти провели проверку, сообщили в пресс-службе челябинского отделения «Гражданского патруля».

Оказалось, что подземный переход находится в аренде у предпринимателя, который по договору обязан содержать объект за свой счет. Бизнесмену направили уведомление. Арендатор предоставил план мероприятий по замене чугунных решеток ливневой канализации, восстановлению лестниц и окраске стен и потолков.

Фото: пресс-служба «Гражданского патруля»





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