Самой дорогой улицей в Челябинске назвали Лесопарковую

Фото с сайта minstroy74.ru

Аналитики портала N1.RU назвали три челябинских улицы, на которых живут самые обеспеченные горожане

Специалисты выяснили среднюю стоимость квадратного метра в домах одной улицы. Лидерство по этому показателю принадлежит Лесопарковой. Там в 2018 году квадрат жилья в среднем стоил 67 тыс. 200 рублей – это на 43% больше районного показателя. Самая дорогая недвижимость на Лесопарковой – четырехкомнатная квартира площадью 200 кв. метров стоимостью 26 млн рублей.

Второй по дороговизне стала улица Аношкина, которая проходит через ЖК Александровский. Там квадратный метр стоит почти столько же, как и на Лесопарковой – 66 тыс. 300 рублей. Однако разница со средней ценой квадрата по району на Аношкина выше – 56%. Третье место заняла улица Бейвеля в Парковом. Квадратный метр там в среднем стоит 58 тыс. рублей.

Фото с сайта minstroy74.ru

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