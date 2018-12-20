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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
Самой дорогой улицей в Челябинске назвали Лесопарковую
20.12.2018 г. 11:54
Аналитики портала N1.RU назвали три челябинских улицы, на которых живут самые обеспеченные горожане
Специалисты выяснили среднюю стоимость квадратного метра в домах одной улицы. Лидерство по этому показателю принадлежит Лесопарковой. Там в 2018 году квадрат жилья в среднем стоил 67 тыс. 200 рублей – это на 43% больше районного показателя. Самая дорогая недвижимость на Лесопарковой – четырехкомнатная квартира площадью 200 кв. метров стоимостью 26 млн рублей.
Второй по дороговизне стала улица Аношкина, которая проходит через ЖК Александровский. Там квадратный метр стоит почти столько же, как и на Лесопарковой – 66 тыс. 300 рублей. Однако разница со средней ценой квадрата по району на Аношкина выше – 56%. Третье место заняла улица Бейвеля в Парковом. Квадратный метр там в среднем стоит 58 тыс. рублей.
Фото с сайта minstroy74.ru
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