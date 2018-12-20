В Челябинской области дорожники укладывали асфальт в снег

Фото: пресс-служба челябинского отделения ОНФ

Активисты Народного фронта выявили нарушения при ремонте дорог в зимнее время в Челябинской области.

Общественники сняли на видео, как рабочие укладывают горячую асфальтобетонную смесь при минусовой температуре на трассе Магнитогорск-Чебаркуль в районе Верхнеуральска. При виде камер дорожники свернули работу и покинули участок.

Эксперты ОНФ подчеркнули, что в Челябинской области при ремонте дорог используют непригодные для применения в зимнее время материалы. Их нужно укладывать на чистое сухое основание при температуре воздуха не ниже +5.

«Зимой покрытие становится пористым, в него попадает влага и при минусовых температурах, естественно, замерзает, разрушая свежий ремонт. Кроме того, зимой сложно добиться сцепления между слоями смеси, так что ремонт в морозы – это история про освоение денег, но никак не про качество», - подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области Артем Артемьев.

Общественники обратились в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства проверят, на каком основании дорожники занимались укладкой асфальта в снег, сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

Фото: пресс-служба челябинского отделения ОНФ

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