На Южном Урале бывшего директора гостиницы оштрафовали за бесплатное проживание в люксе

Фото с сайта pixabay.com

Бывшего директора МУП «Каменный цветок» осудили за злоупотребление должностными полномочиями.

Городской суд в Трехгорном установил, что в 2016 году директор гостиницы бесплатно проживал в люксе своего отеля на горнолыжном курорте «Каменный цветок». В результате предприятию был нанесен ущерб на сумму более 216 тыс. рублей.

Бывший директор заявил, что проживал в отеле по служебной необходимости. Суд счел доводы несостоятельными. Экс-директора оштрафовали на 50 тыс. рублей. Также суд сохранил запрет на совершение сделок по отчуждению квартиры и двух земельных участков осужденного, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта pixabay.com





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