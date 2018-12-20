Челябинск
- 67.371р. + 0.2589
- 76.9377р. + 0.4635
Разворот
-
14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
Разбор полетов
На Южном Урале бывшего директора гостиницы оштрафовали за бесплатное проживание в люксе
20.12.2018 г. 09:36
Фото с сайта pixabay.com
Бывшего директора МУП «Каменный цветок» осудили за злоупотребление должностными полномочиями.
Городской суд в Трехгорном установил, что в 2016 году директор гостиницы бесплатно проживал в люксе своего отеля на горнолыжном курорте «Каменный цветок». В результате предприятию был нанесен ущерб на сумму более 216 тыс. рублей.
Бывший директор заявил, что проживал в отеле по служебной необходимости. Суд счел доводы несостоятельными. Экс-директора оштрафовали на 50 тыс. рублей. Также суд сохранил запрет на совершение сделок по отчуждению квартиры и двух земельных участков осужденного, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта pixabay.com
Новости на эту тему
- 10.12.2018 г. В Кунашаке глава управления культуры забирала у подчиненных премии
- 28.11.2018 г. На чебаркульских чиновников завели уголовное дело из-за нарушений при передаче сетей водоснабжения
- 20.09.2018 г. В Челябинске гостиницу Holiday Inn реконструируют к саммитам ШОС и БРИКС
- 20.09.2018 г. Борис Дубровский проинспектировал гостиницы, которые реконструируют к саммиту ШОС
- 10.07.2018 г. В Челябинске к саммиту ШОС реконструируют гостиницу «Визит» на улице Елькина