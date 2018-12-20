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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
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В Челябинске по подозрению в мошенничестве задержали замначальника Центрального райотдела полиции
20.12.2018 г. 09:31
Фото с сайта sledcom.ru
В Челябинске задержали высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.
В ночь на четверг, 20 декабря, в Центральном райотделе полиции прошли обыски. Заместителя начальника подразделения задержали. По некоторым данным, ему инкриминируют получение взятки и мошенничество.
Сотрудники управления Следственного комитета ведут проверку. Полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей. В случае, если его признают виновным, силовика уволят и он понесет уголовную ответственность.
Фото с сайта sledcom.ru
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