В Челябинске по подозрению в мошенничестве задержали замначальника Центрального райотдела полиции

Фото с сайта sledcom.ru

В Челябинске задержали высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.

В ночь на четверг, 20 декабря, в Центральном райотделе полиции прошли обыски. Заместителя начальника подразделения задержали. По некоторым данным, ему инкриминируют получение взятки и мошенничество.

Сотрудники управления Следственного комитета ведут проверку. Полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей. В случае, если его признают виновным, силовика уволят и он понесет уголовную ответственность.

Фото с сайта sledcom.ru

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