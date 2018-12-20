На трассе М5 на Урале появится шумовая разметка

Фото с сайта мвд.рф

В 2019 году Росавтодор протестирует шумовую разметку на федеральных трассах.

При выезде на шумовую разметку автомобиль начинает трясти, и ехать в тряске водителю не захочется, заявил «Известиям» начальник отдела сохранности и организации дорожного движения Росавтодора Дмитрий Ставский. Эксперты считают, что это поможет снизить аварийность. Росавтодор планирует наносить разметку методом фрезерования на те участки, где нельзя поставить барьерное ограждение. В следующем году технологию протестируют на трассах М7 в Татарстане, Р-22 между Москвой и Волгоградом, М5 на Урале, Р-258 в Сибири и Р-254 «Иртыш».

Как рассказал газете сотрудник одного из дорожных предприятий-подрядчиков, срок износа таких полос невелик. «Мера эффективная с точки зрения безопасности, но нужно учитывать региональную специфику: на большей части территории России необходимость постоянной уборки снега сделает такое покрытие практически односезонным. Кроме того, не все подрядчики владеют этой технологией из-за высокой стоимости специального оборудования», — отметил он.

Фото с сайта мвд.рф





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