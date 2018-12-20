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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
На трассе М5 на Урале появится шумовая разметка
20.12.2018 г. 09:03
В 2019 году Росавтодор протестирует шумовую разметку на федеральных трассах.
При выезде на шумовую разметку автомобиль начинает трясти, и ехать в тряске водителю не захочется, заявил «Известиям» начальник отдела сохранности и организации дорожного движения Росавтодора Дмитрий Ставский. Эксперты считают, что это поможет снизить аварийность. Росавтодор планирует наносить разметку методом фрезерования на те участки, где нельзя поставить барьерное ограждение. В следующем году технологию протестируют на трассах М7 в Татарстане, Р-22 между Москвой и Волгоградом, М5 на Урале, Р-258 в Сибири и Р-254 «Иртыш».
Как рассказал газете сотрудник одного из дорожных предприятий-подрядчиков, срок износа таких полос невелик. «Мера эффективная с точки зрения безопасности, но нужно учитывать региональную специфику: на большей части территории России необходимость постоянной уборки снега сделает такое покрытие практически односезонным. Кроме того, не все подрядчики владеют этой технологией из-за высокой стоимости специального оборудования», — отметил он.
Фото с сайта мвд.рф
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