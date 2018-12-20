Челябинская оппозиция призвала к участию в выборах главы города демократических кандидатов

Фото: «Открытая Россия»

Челябинские оппозиционеры обсудили грядущий конкурс по выбору мэра.

Во вторник, 18 декабря, в обсуждении участвовали представители движений «Открытая Россия», «Голос», штаба Навального, партии «Яблоко» и экологические активисты. Участники дискуссии обратили внимание на то, что конкурс по выбору главы Челябинска будет проходить в основном в праздничные дни – прием документов продлится до 15 января, а заседание конкурсной комиссии состоится 22 февраля. По мнению общественников, это сделано специально, чтобы выборы мэра прошли максимально незаметно для горожан.

«Мы собрали круглый стол, чтобы привлечь внимание общества к этому факту, а также призвать демократических кандидатов подавать документы в комиссию. Само участие позволит создать давление на власть и помешает им сымитировать «демократическую» процедуру», — цитирует Znak.com координатора «Открытой России» в Челябинской области Дениса Ибрагимова. Участники круглого стола договорились провести совместные дебаты и конгресс по муниципальным выборам в начале 2019 года.

Нового главу Челябинска будет в феврале выбирать конкурсная комиссия из числа депутатов гордумы и представителей от губернатора. Прием документов откроют в четверг, 20 декабря. На данный момент о своем желании занять кресло мэра заявил только экоактивист Василий Московец, своего участия в выборах не исключил председатель конкурсной комиссии, спикер гордумы Станислав Мошаров. СМИ называют еще ряд потенциальных кандидатов на пост градоначальника. Среди них – нынешний врио главы города Владимир Елистратов, занявший этот пост после отставки Евгения Тефтелева в ноябре 2018 года.





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