В Златоусте бывший полицейский получил условный срок за взятку в виде телефона

Фото с сайта sudpeterburga.ru

В Челябинской области бывшему полицейскому вынесли приговор за мошенничество.

В мае 2018 года сотрудник Новозлатоустовского отдела полиции получил от местного жителя 30 тыс. рублей. Взамен страж порядка пообещал переквалифицировать его уголовное дело с мошенничества на менее тяжкую статью, хотя не обладал для этого полномочиями.

Кроме того, полицейский потребовал от мужчины передать ему сотовый телефон стоимостью более 30 тыс. рублей. При получении мобильника его задержали с поличным оперативники ФСБ. Бывшему правоохранителю предъявили обвинение в мошенничестве. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Фото с сайта sudpeterburga.ru

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