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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
Отключенные за неуплату лифты в Парковом запустили после вмешательства прокуратуры
19.12.2018 г. 16:03
К ситуации с неработающими лифтами в Парковом подключилась прокуратура.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что наличие задолженности у управляющей компании не дает ей права нарушать права жильцов. Руководству ООО «Монарх» внесли представление с требованием незамедлительно восстановить работу оборудования. По информации областной прокуратуры, лифты уже запустили в домах на Габдулы Тукая, 22 и Бейвеля, 54а.
Жители микрорайона Парковый начали массово жаловаться в соцсетях на неработающие лифты в начале недели. Всего в нескольких домах отключили 20 лифтов из-за конфликта управляющей компании и обслуживающей структуры. По словам челябинцев, в подъездах развесили объявления об отключении подъемников из-за долгов.
Фото с сайта oasis23.ru
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