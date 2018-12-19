Отключенные за неуплату лифты в Парковом запустили после вмешательства прокуратуры

Фото с сайта oasis23.ru

К ситуации с неработающими лифтами в Парковом подключилась прокуратура.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что наличие задолженности у управляющей компании не дает ей права нарушать права жильцов. Руководству ООО «Монарх» внесли представление с требованием незамедлительно восстановить работу оборудования. По информации областной прокуратуры, лифты уже запустили в домах на Габдулы Тукая, 22 и Бейвеля, 54а.

Жители микрорайона Парковый начали массово жаловаться в соцсетях на неработающие лифты в начале недели. Всего в нескольких домах отключили 20 лифтов из-за конфликта управляющей компании и обслуживающей структуры. По словам челябинцев, в подъездах развесили объявления об отключении подъемников из-за долгов.

Фото с сайта oasis23.ru

Все новости за 19.12.2018 г.»