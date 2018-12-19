В двух районах Челябинска появятся дополнительные посты контроля выбросов

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинске оборудуют два новых поста мониторинга загрязнения воздуха.

Сотрудники минэкологии приступили к их установке в среду, 19 декабря. Пункты контроля будут размещены в двух точках – на территории областной больницы №3 по проспекту Победы и в районе Первого озера, у школы №84.

Газоаналитические приборы постов рассчитаны на десять видов вредных веществ. Помимо них, новое оборудование позволит фиксировать превышение более мелких частиц. «Превышения по ним появились недавно, поэтому необходимо учитывать все возможные загрязняющие факторы в городе. Тем более, эти мелкие частицы могут оказать гораздо больший вред нашим жителям», – пояснил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Фото с сайта pravmin74.ru

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