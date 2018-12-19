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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
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В челябинском зоопарке выдры проведут мастер-класс по ловле карасей
19.12.2018 г. 14:02
Фото с сайта chelzoo.ru
В челябинском зоопарке откроют сезон зимней рыбалки.
Мастер-класс по ловле карасей проведут выдры Ваня и Маня. Мероприятие пройдет в среду, 20 декабря, в челябинском зоопарке. В пресс-службе учреждения отметили, что рыба составляет значительную часть рациона выдр.
Выдра Ваня живет в зоопарке Челябинска с 2014 года. В апреле 2018-го к нему подселили невесту Маню из Перми.
Фото с сайта chelzoo.ru
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