В челябинском зоопарке выдры проведут мастер-класс по ловле карасей

Фото с сайта chelzoo.ru

В челябинском зоопарке откроют сезон зимней рыбалки.

Мастер-класс по ловле карасей проведут выдры Ваня и Маня. Мероприятие пройдет в среду, 20 декабря, в челябинском зоопарке. В пресс-службе учреждения отметили, что рыба составляет значительную часть рациона выдр.

Выдра Ваня живет в зоопарке Челябинска с 2014 года. В апреле 2018-го к нему подселили невесту Маню из Перми.

Фото с сайта chelzoo.ru

Все новости за 19.12.2018 г.»